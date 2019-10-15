Tuba Ünsal ünlü markanın yüzü oldu

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, İtalyan markası Benetton'un marka yüzü oldu. markanın dünya çapında sosyal sorumluluk projelernide yer alacak olan Ünsal, renkli stiliyle kamera karşısına geçti.

Daha çok genç ve yabancı modellerle çalışan markanın Ünsal ile işbirliğine gitmesi şaşırtırken, ünlü oyuncunun renkli stili ise dikkat çekti. Saçlarını kıvırcık yapan, ilginç makyajıyla poz veren Ünsal’ın spor ve renkli tarzı beğeni topladı.

“Renkleri kullanma haline bayılıyorum. Her yeri karanlık bir dünyada kendi renklerimizle var olmak çok güzel, yaşasın renkli dünya!” diyen Ünsal, fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.