Tuba Ünsal’ın bir etkinlikte giydiği kıyafet sosyal medyanın diline düştü

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Bugün, sosyal medya hesabından “Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık” diyerek Mirgün Cabas ile boşandığını duyuran Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün de ünlü bir saat markasının davetlisi olarak Fransa’daydı…

Roland-Garros 2018 Fransa Açık Tenis Turnuvası kapsamında Stefanie Graf ve Andre Agassi onuruna Musée Rodin'de gerçekleşen Charity Gala Yemeği'ne katılan Tuba Ünsal, oldukça cesur bir kıyafet tercih etmiş. Transparan ve zırh görünümlü elbisesini blazer bir ceketle kombinleyen Ünsal’ın kıyafetini tek tek ele alırsak, parçalar kendi başlarına oldukça şık. Ne var ki özel bir yemek için bu transparan elbise tercihi yanlış olmuş. Zira yemeğe katılanların fotoğraflarına baktığınızda daha şık tercihler yaptıklarını görebiliyorsunuz. Şayet bu elbiseyi giyecekse, keşke üzerindeki blazer ceketi giymeseydi…

Elbiseye tekrar dönecek olursak, içine giydiği yüksek bel şort yerine keşke bir bodysuit tercih etseymiş. Zira Ünsal’a karşıdan baktığınızda elbisenin modelinden dolayı büyük bir göbeğe sahipmiş de içine korse giymiş gibi duruyor. Ayakkabılar ise o şaşalı elbisenin altına hiç olmamış. Onun yerine daha sade, tek bant başka bir model giyebilirmiş.

Tuba Ünsal’ın fotoğraflarına dikkatli baktığınızda, elbisenin altından sarkan bir file detayı da göreceksiniz… Bu elbisenin neresine ait çözemedik ama o görüntü de özensiz bir hava katmış…

Gelelim sosyal medyanın konuştuklarına… İşte yorumlardan bazıları…

“Sanki Mahmutpaşa’dan iç çamaşırı almış, sırtı üşümesin diye siyah bir ceket almış gibi.”

“Donla mı katılmış? Nene donu gibi çekmiş göbeğine kadar.”

“Açık turnuvaya açık elbise ile gidilir. Kapalı giyecek değildi ya.”

“Plaja gitmiş gibi”

‘Sanki yüksek bel bikini giyip, üstüne bir pareo sarmış. Sonradan dur ben bir ceket atayım üstüme demiş.”

“Tuba Ünsal’a bakınca sadece bir ceket ve iç çamaşırı görüyorum.”