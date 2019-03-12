Tuğba Özay’dan ilginç istek: ‘Boşanma kıyafeti yapın, o da beyaz olsun’

Gelin Damat Fashion Day 51 Modacı 51 Moda Evi 2019 etkinliğine Tuğba Özay, Ece Gürsel ve Özge Ulusoy damga vurdu. Defile öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Özay, gelinlik tasarımcısından bir istekte bulundu ve "Boşanmak için de boşanma kıyafeti yapın" dedi.

Gelinlik ve damatlık defilesi organizasyonu Gelin Damat Fashion Day 51 Modacı 51 Moda Evi 2019, geçtiğimiz pazar günü Çırağan Sarayı'nda düzenlendi. Sunuculuğunu Wilma Elles'in üstlendiği organizasyona Tuğba Özay, Ece Gürsel ve Özge Ulusoy damga vurdu.

Ece Gürsel ve Tuğba Özay, defile öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Objektiflerin karşısına gelinlikle çıkan Tuğba Özay, “Bu gelinliği benim için 6 ayda hazırlamışlar. Artık hayırlısıyla bir kısmet de gelir ardından” diyerek evliliğe yeşil ışık yaktı.

Özay, tasarımcı Melahat Öztürk’ten de bir istekte bulundu. “Şimdi moda boşanmak biliyorsunuz. İnsanlar çatır çatır boşanıyor. Ben çok üzülüyorum. Evlenmek, boşanmak için olmamalı. Ama evlilik için gelinlik yapıyorsunuz, acaba bir de boşanmak için boşanma kıyafeti mi yapsanız? Türkiye'de, hatta dünyada bir ilk olur” diyen Özay’a Ece Gürsel de destek çıktı: “Boşanma kıyafeti de gelinlik gibi beyaz olmalı. Çünkü boşanarak hayatında yeni bir sayfa açıyorsun” dedi.