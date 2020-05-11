Tülin Şahin, Rufat İsmail’in dijital defilesi için evini podyuma çevirdi

Ünlü moda tasarımcısı Rufat İsmail, corona virüsü nedeniyle Londa ve New York'ta düzenleyeceği 'Extravaganza' isimli defilesini, Türkiye'de dijital olarak gerçekleştirdi. Defilenin baş mankeni ise, evini podyuma çeviren Tülin Şahin oldu...

New Yok Fashion Week'te yaptığı defilelerle dünya modasında adını duyuran ve Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Lil' Kim, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının modacısı olan ünlü modacı Rufat İsmayil ‘Extravaganza’ isimli koleksiyonunu model Tülin Şahin ile Türkiye'de bir ilke imza atarak dijital defile ile tanıttı.

Extravaganza 2020 Sonbahar Kış koleksiyonu dijital defilesinde Şahin kendi evini podyuma çevirerek 5 ayrı elbise giydi. Ünlü model defileyi kendi cep telefonuyla çekti.

