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Türk bayrağı bu kez farklı dalgalandı
Türk bayrağı bu kez farklı dalgalandı
Moda tasarımcısı Ahmet Özceyhan, geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir defile gerçekleştirdi. Özceyhan defilede Türk bayrağını dalgalandırdı...
Moda 2 Ekim 2018 - 11:24

Moda tasarımcısı Ahmet Özceyhan, geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da ardı ardına 2 özel defileyle yeni koleksiyonunu siyaset, iş ve sanat dünyasından 400’ün üzerinde seçkin konuğa sundu. Defilenin amacı, iki komşu ülke arasında sosyokültürel bir köprü inşa etmek…
ahmet-ozceyhan1Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bu özel organizasyona Bulgaristan Eski Kralı ve Kraliçesi, Cumhurbaşkanı Eşi ve bir çok seçkin konuk katılım sağladı. Koleksiyonu hazırlarken yüzyıllar boyu birlikte yaşamış olan Bulgar ve Türk kültürlerinden ilham alan tasarımcı, eski Türk motiflerinin işlendiği ceketlere, Bulgar nakışlarının ve madeni Bulgar paralarının yer aldığı kaftanlara, el dokuması ketenlere, ipeklere geniş yer verdi. Türk bayrağı elbisesi ise defileye damga vurdu.

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