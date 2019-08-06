İşte THY hosteslerinin yeni kıyafetleri… Hatalar göze çarptı…

Yıl 2018, aylardan eylül… Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından THY’nin yeni üniformalarını paylaştı ve ‘Bayram sabahını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlıyız. İstanbul Yeni Havalimanı’nda dünya havacılığını kırmızıya ve beyaza boyamak için sabırsızız” dedi… Ve beklenen o gün geldi… Havayolları kabin çalışanları yeni üniformalarını giymeye başladı ve bugün, çekilen fotoğraflar basına servis edildi.

Geçtiğimiz yıl kıyafetlerle ilgili yazdığım yazıda, üniformaların İtalyan modacı Ettore Bilotta’ya değil de, Türk tasarımcılarımıza emanet edilmesi gerektiğini yazmıştım. Bu düşüncemde hâlâ ısrarcıyım zira bugün gördüğüm fotoğraflardaki hatalar, Türk modacıların, seri üretim yapan bir modacıya göre çok daha dikkatli ve özenli olabileceğinin kanıtı oldu.

Her ne kadar üniformalar için çok uğraşıldığı yazılsa da, Ettore Biotta, yıllardır hava yolu şirketleriyle çalışan ve bir modeli her ülkenin rengine göre düzenleyen bir modacı. Yani anlayacağınız aslında uğraşmasını gerektiren bir durum söz konusu değil… Mesela Bilotta geçen yıl, bizimle aynı zamanda Alitalia hava yolları için de kıyafetler tasarladı ve fotoğraflara baktığınızda tek farkın renkler olduğunu açıkça görebiliyorsunuz.

Gelelim hayal kırıklıklarımıza… Çorap rengi, ayakkabı modeli, okul çantasını andıran el çantası hakkında tekrar tekrar yazmaya gerek yok lakin renklerin ve kombinlerin uyumsuzluğunu da maalesef görmezden gelemiyorsunuz.

Görmezden gelemediğimiz bir başka detay da, kıyafetlerin ‘Sıfır’ özenle hazırlanmış olması. Yani fotoğraflara baktığınızda astarların etek uçlarından göründüğünü, dikiş teyellerinin kumaşı kastığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Üstelik bu hatalarla özel fotoğraflar çekilip basına servis ediliyor. Keşke bu kadar övülen, bu kadar heyecanlandıran bir üniforma koleksiyonu çok daha özenli yapılsaydı ve biz de bu yazıyı yazmak zorunda kalmasaydık…

