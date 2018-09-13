Türk moda tasarımcıları THY’nin yeni üniformasına tepkili

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Türk Hava Yolları yeni personel üniformalarıyla düne damga vurdu. İtalyan modacı Ettore Bilotta’ya hazırlatılan kıyafetleri beğenenler, yenilikçi ve modern bulanlar olsa da, çoğunluk Türkiye’ye yakışmadığı hakkında yorumlarda bulundu…

Dün yaptığımız haberden sonra ise, moda tasarımcısı Dilek Hanif bizzat arayarak, konu hakkındaki düşüncelerini dile getirdi ve çok üzgün olduğunu belirtti. Biz de kıyafetlerin bir İtalyan modacıya hazırlatılmasının Türk moda tasarımcıları üzerinde nasıl bir etki yarattığını öğrenmek istedik. İşte ünlü tasarımcıların kıyafetler ve İtalyan modacı hakkındaki görüşleri…

BİR TÜRK TASARIMCI OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜM

DİLEK HANİF – İtalya'dan Fransa ve ABD'ye kadar dünyanın tüm diğer gelişmiş ülkelerine baktığımızda, her ülkenin kendi değerlerine sahip çıktığını, sadece kendi moda tasarımcılarının çalışmalarını kullandığı bilinen bir gerçektir.

Bu Türkiye adına, özellikle tasarımı, inovasyonu uzun zamandır büyük emek ve bütçeler ayrılarak yapılan çalışmaları, yürütülen moda haftalarını, tasarımcılara sunulan ihracat desteklerini hiçe sayan ve dolayısıyla ülke olarak kendimizle düştüğümüz çelişkiyi ortaya koyan bir karardır.

Her şeyden önce ülkem adına, ardından da bir Türk tasarımcı olarak bu kararı son derce üzücü buluyorum.

Türkiye'nin yurtdışında en iyi şekilde temsil edilmesi için büyük emek harcayan bir tasarımcı ve iş kadını olarak, Türkiye'nin moda ve tasarım konusunda öncü bir ülke olduğunu ve kendi değerlerine sahip çıkması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim.

Tüm bu süreçte, yapılması gereken en doğru karar, Türk tasarımcılarla iş birliği içinde start alan çalışmaların, doğru bir ekiple yine Türk tasarımcılarla sonlandırılması olurdu.

İtalyan tasarımcının THY üniformalarını çalıştığını ilk öğrendiğimde, aşağıdaki 28 Şubat 2018 tarihli açıklamayı, Moda Tasarımcıları Derneği, işkadınları dernekleri ve birçok değerli köşe yazarına iletmiş ve görüşlerimi paylaşmıştım. Aşağıda tekrar bilginize sunuyorum.

MEHTAP ELAİDİ – Türkiye’de çok değerli Türk tasarımcıların olduğuna inanıyorum. Gönül isterdi ki bir Türk tasarımcısı ile çalışma imkanı yaratılsaydı ya da yabancı bir tasarımcı ile çalışılacaksa tasarımlar bir fark yaratabilseydi…

ÖZLEM KAYA – Dün, bu işin içinde olsun olmasın herkesin aklına gelen bir soru vardı. Neden bir Türk şirketi İtalyan bir modacı ile çalıştı? Bunun sebebi nedir? Herkes yeri geldiğinde ülkemizin değerlerine sahip çıkmamız gerektiğini vurgularken, neden Türk tasarımcılara sahip çıkmıyorsunuz? Açıkçası yapılan tavrı ilginç buluyorum. Ayrıca bakın kıyafetlerin güzel olup olmadığını, rengini modelini bir kenara bırakıyorum. Çünkü eminim bir Türk tasarımcı da yapsaydı mutlaka beğenmeyen birileri çıkacaktı. Bu hiç sorun değil. Kısacası konunun ana fikri şu; Neden bir Türk tasarımcı seçilmedi? Yapılan hiç hoş değil ve çok üzücü bir durum.

ZEYNEP TOSUN – Öncelikle bu haberi yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü tasarımları bir İtalyan modacının yaptığını öğrenince bir Türk olarak çok bozuldum. Bu kadar değerli tasarımcımız varken, bizler bu kadar dünyada adımızı duyurmaya çalışıyorken, elimizde tasarımcı açısından bu kadar seçeneğimiz varken neden bir İtalyan tasarımcı ülkemizin hava yollarının üniformasını tasarlıyor? Bunu bir Türk’ün yapması aslında daha çok katmadeğer Türk Hava Yolları için. Anlam veremediğim gibi çok da üzüldüm. Bizim tasarım ve tasarımcı yönümüz bu kadar kuvvetliyken bize bakmamaları kırıcı bir durum…

NEJLA GÜVENÇ – Tasarımın dili, dini, milleti, rengi olmaz… Tasarım evrenseldir ve dünyaya aittir. Fakat Türk Hava Yolları’nın yeni personel kıyafetlerini bir Türk tasarımcıya hazırlatmaması herkes gibi beni de üzdü. Sonuçta THY, dünyada baskın bir marka, ve isterdim ki yıllar içinde çok ciddi yollar katetmiş Türk tasarımcılarla çalışsın. Şu bir gerçek ki, Türk tasarımcılar olarak hepimiz dünyaya kendimizi ispat ettik. Öyle ki dünya artık Türk tasarımcılara yönelmiş durumda. Dünyaca ünlü pek çok kişi tasarımlarımızı tercih ederken Türk Hava Yolları’nın bunları görmemesi, bir İtalyan modacı tercih etmesi gerçekten üzücü. Artık Türkiye’nin bir tasarım ordusu var bu yadsınamaz bir gerçek… Keşke ülkemize kattığı değeri bir Türk tasarımcı ile taçlandırsaydı…