Türkan Şoray’ın stili hakkında merak edilenler, bilinmeyenler…

Türkan Şoray'ın stilini ve günümüze etkilerini mercek altına aldık, bilinmeyenlerini anlattık. Fimlerde giydiği her kıyafeti kendi seçen, stylingini kendi hazırlayan hatta diken Şoray, döneminin en iyi tasarımcısı ve stil danışmanıydı...

Bundan tam 8 yıl önceydi… Filmlerini izleyip hayran olduğum Türkan Şoray ile röportaj yapma fırsatı doğmuştu… O dönem Özcan Deniz ile başrolde yer aldığı Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde Hatice Sultan karakterine can veren Şoray ile özel bir röportaj gerçekleştirmek için İzmit’te bulunan platoya gitmiştik. Kış aylarıydı ve oyuncuların kulisleri hariç her yer buz gibiydi.

Sultan geldiğimizi duyunca hemen kulisine çağırmış ‘Üşümesinler, burada beklesinler. Sahnem bitince başlarız röportaja’ demiş… Sahne bitti ve ünlü oyuncu yanımıza geldi. Başladık eski günleri konuşmaya… Her şey bir yana en çok merak ettiğim stili hakkında sormaya başladım. O şaşaalı kıyafetlerini, makyajını, aksesuarlarını, tarzını, saçını…

HER ŞEYİ TEK BAŞINA HALLETMİŞ

Türkan Şoray’ın o dönem stili hakkında konuşmalarımızdan aklımda kalanlardan bahsedecek olursam, bir döneme damgasını vuran yıldız isim her ne kadar filmlerinde şaşaalı kıyafetler tercih etse de, günlük hayatında son derece sade kıyafetler giyiyor. Özellikle siyah vazgeçilmez rengi. Fakat filmlerde fuşyasından turuncusuna, neon renklerden yeşiline mavisine her renge şans vermiş… O zamanlar şimdiki gibi tasarımcı ya da stil danışmanı olmadığı için de her şeyi tek başına halletmiş… İşte Türkan Şoray’ın günümüze ilham veren stili hakkında merak edilenler ve hiç bilinmeyeleri…

Türkan Şoray 1960’larda Yeşilçam’da adeta fırtınalar estirdi… Her giydiği, her yaptığı çok konuşuldu. Zamanın kadınlarına ilham verdi. Sokakta gördüğünüz kadınlar, Türkan Şoray’a olan hayranlıklarından dolayı, sanki tek bir elden çıkmış gibi, uzun kirpikler, dolgun saçlar ve şaşaalı kıyafetlerle dolaştı…

DÖNEMİN EN İYİ TASARIMCISI

Peki Türkan Şoray’ın beyaz perdeye ilk adım attığı günden, son filmine kadar her kıyafeti bizzat kendinin seçtiğini, tasarladığını ya da üzerinde oynamalar yaparak senaryoya uyarladığını biliyor musunuz? Tabii o zamanlar şimdiki gibi moda tasarımcıları, stilistler ya da kostümcüler yok. Haliyle her şey size kalıyor. Sultan da her filmde senaryoyu okuduktan sonra gidip, filme uygun kıyafetler seçmiş, tasarlamış…

Türkan Şoray’ın anlattığına göre uzun bir dönem sadece kendi tasarlamış. Mesela ‘Dila Hanım’ filminde giydiği gecelik, ‘Arım Balım Peteğim’de başına taktığı yeşil boncuklu aksesuar bizzat kendi tasarımı… Tabii çektiği 222 filmde muhtemelen daha pek çok kıyafet ve aksesurda da emeği vardır. Terzilerin artık çoğalmasıyla birlikte Şoray da ne istediğini terzilere söylemeye başlamış. Rolü ne olursa olsun başörtüsünden makyajına ve saçına her şeyi kendi belirlemiş.

Efsane ismin stili günümüzde de pek çok ünlü oyuncuya ilham veriyor. Tıpkı Hande Erçel, Melike İpek Yalovalı, Şükran Ovalı, şarkıcı Caroline Yılmaz, hatta Fahriye Evcen’de olduğu gibi… Bir kısmı stiliyle öne çıksa da, bazıları da saç ve makyajıyla Sultan’a gönderme yapıyor.

Türkan Şoray’ın büyük gözlükleri, bereleri ve şapkaları, kürklü etolleri, diz üstü çizmeleri, dalgalı saçları, doğal makyajı, saç bantları, bazen bohem bazen cool tarzı hala oldukça popüler. Göz alıcı ve seksi elbiseleri de halen pek çok davette tercih ediliyor. Ama ondaki cesaret henüz pek kimsede yok. Bazı filmlerinde öyle kıyafetler tercih etti ki, hele ki o dönemlerde giymeye cesaret isterdi…

Büyük halka küpeleri, taşlı yüzükleri hayatımıza dahil eden yine Türkan Şoray desek pek de yanlış olmaz. Zira çoğu filminde öyle gösterişli aksesuarlar kullandı ki, moda dünyasında bu takılar çığ gibi yükseldi…

Son olarak… Türkan Şoray 1960 yılından bu yana filmlerde giydiği her kıyafeti evinin çatısında saklamış… 400’den fazla kostümü bulunan Şoray’ın bir gün çatısında yangın çıkınca, kıyafetlerin bir kısmı yanmış. Ama Şoray’ın dediğine göre bir çoğunu kurtarmayı başarmış…