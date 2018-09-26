‘Üç meme’li modeller önce şaşırttı, gerçek ise bambaşkaydı

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Milano Moda Haftası birbirinden enteresan defilelere ev sahipliği yapıyor. En çok konuşulan moda haftalarından biri olan etkinlikte GCDS Wear’ın defilesi dikkat çekiciydi. Podyumda ‘Üç memeli’ iki model görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi…

Hikayenin başına dönecek olursak… Defile esnasında sosyal medyaya düşen ‘Üç memeli’ modellerin fotoğrafları önce anlaşılmadı. Çünkü modellere takılan protez göğüs öyle gerçekçiydi ki herkes doğuştan sandı. Hatta bunun estetik olduğunu, modellerin de bu görüntüsü için defilede yer aldığı yazıldı… Ki aslında insanların böyle düşünmesi çok normal. Zira televizyon yıldızı olmak isteyen Jasmine Tridevil, yıllar önce Gerçeğe Çağrı filmindeki üç memeli karakterden etkilenerek estetik operasyon olmuştu… Modellerin gerçeği kısa sürede anlaşıldı anlaşılmasına ama en çok konuşulan konu olmayı da başardı…

İşin aslı ise şu; Giuliano ve Giordano Calza kardeşlerin kurduğu GCDS markası, 1990’da gösterilen ve başrolünde Arnold Schwarzenegger’in oynadığı Total Recall (Gerçeğe Çağrı) filmindeki üç memeli karakterden esinlenerek, iki modele protez göğüs yaptırdı.

Uzun çalışmalar sonucu tamamlanan protezlerin her iki kadında da doğal bir görünüm oluşturması ise takdir topladı. Kardeşler, defile sonrası ise bir açıklama yaptı ve üç meme protezlerinin bir uyandırma çağrısı olduğunu, gösterinin distopik geleceğin bir parçası olduğunu belirtti.

Guiliano “Burada genç bir grubuz. Hepimiz 30’lu yaşın altındayız ve insanlarla geleceğimiz hakkında konuşmak istedim” dedi. Defilede protez dışında yine filmde yer alan metalik folyolar da kullanıldı.