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Ukrayna Güzellik Kraliçesi Veronika Didusenko tacını geri vermeyecek
Ukrayna Güzellik Kraliçesi Veronika Didusenko tacını geri vermeyecek
Ukrayna Güzellik Yarışması'nda birinci olan Veronika Didusenko yarışmadan diskalifiye oldu. Çünkü Didusenko'nun dul ve 4 yaşında bir oğlu olduğu ortaya çıktı.
Moda 27 Eylül 2018 - 14:42

Bu aralar ülkelerin düzenledikleri güzellik yarışmaları maalesef çeşitli sansasyonlara neden oluyor. Ülkemizde Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in estetikli olmasından dolayı tacının geri alınması gerektiği hakkındaki tartışmalar sürerken, Ukrayna’da da kraliçenin tacı elinden alınamıyor…

Ukrayna Güzellik Kraliçesi Veronika Didusenko

Ukrayna Güzellik Kraliçesi Veronika Didusenko

Geçtiğimiz hafta Ukrayna’da düzenlenen güzellik yarışmasında ise Veronika Didusenko Ukrayna Güzellik yarışmasının birincisi oldu… Kısa bir süre sonra Didusenko’nun dul ve 4 yaşında bir oğlu olduğu ortaya çıktı ve yarışmadan diskalifiye edildi. Yarışma İcra Direktörü Viktoria Kiose “Bu talihsiz bir olay, sözleşmeyi imzaladı, şartlara onay verdi. Bize yalan söyleyip kuralları ihlal ettiği için onu diskalifiye ettik” dedi ama buna rağmen Veronika tacını vermeyi reddediyor.
kralice-1Organizatörler ise Didusenko’dan 10 bin dolarlık para ödülünü geri alacaklarını, ancak masrafları geri ödemesini talep etmeyeceklerini açıkladılar. Tacın yeni sahibinin de bu hafta pazar günü açıklanacağı duyuruldu.

Son güncelleme: 15:07 - 27.09.2018

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