Uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı başladı

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen Uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Fuarın resmi açılış töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, moda alanında uluslararası bir fuarın olmadığını belirterek, “Daha önce denendi, ama olmadı. Ancak bu ilelebet olmayacağı anlamına gelmiyor. Bunu hep birlikte, bir araya gelerek yapabileceğimizin sözünü tüm sektör temsilcileriyle birlikte almış bulunuyoruz. TİM olarak bu konunu takipçisi olacağız” dedi. Tasarımın ne kadar önemli olduğunun artık çok iyi anlaşıldığına dikkat çeken Gülle, “İstanbul'u bir tasarım şehri haline getireceğiz” yorumunda bulundu.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB ) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Gültepe ise büyük bir moda fuarının eksikliğini hissettiklerini bildirdi. Önümüzdeki dönemlerde bunu yapmak için tüm sektörün hep birlikte çalışacağını ifade eden Gültepe, “Türk hazır giyim sektörü yapacağını ortayla koymuş, farklı özellikli kendine has özelliği olan bir fuar. Bunu büyütmemiz lazım. Daha güçlü bir moda fuarı Türkiye'nin büyüklüğünü bir kez daha kanıtlayacaktır” dedi.

