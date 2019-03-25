Ümit Ünal’dan erkek koleksiyonu tanıttı

Ünlü moda tasarımcısı Ümit Ünal, Climber B.C için hazırladığı 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu, ilk kez İstanbul'daki moda haftası Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da tanıttı.

Az renkle kendi tavrını en çok anlatan koleksiyonlarının tasarımcısı Ümit Ünal, Amerikalı şair Sylvia Plath, efsanevi İngiliz müzik grubu the Beatles ve Queen'in solisti Freddie Mercury'den ilham aldığı koleksiyonuyla, formların, kumaş ve materyallerin, detay ve aksesuarların, stil ve kombinasyonların yeni bir duruş yarattığı bir sezon vadediyor.

