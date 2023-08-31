Ünlü aktris Charlize Theron’un büyük pişmanlığı

Oscar ödüllü aktris Charlize Theron, bugüne kadar etkisinden hâlâ kurtulamadığı en büyük pişmanlığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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48 yaşındaki Güney Afrikalı aktris Charlize Theron, InStyle’a çarşamba günü verdiği bir röportajda 90’lı yıllardan kalma ince kaş modasının kendisini kötü etkilediğini söyledi.

Kaşlarının hâlâ iyileşme aşamasında olduğunu belirten güzel yıldızın aşırı ince ve kavisli kaşları, yaklaşık otuz yıl önce kariyerine başladığı dönemde, en yeni trendlerden biriydi.

O dönemde Jennifer Lopez, Jessica Alba ve Kate Moss da bu çılgınlığa kapılan yıldızlar arasındaydı.

Trend o zamandan bu yana sona ermiş olsa da, model Bella Hadid’in bu yaz kalem inceliğinde kaşlarını göstermesiyle tekrar dönüyor gibi görünüyor.

“YAŞLANMAYI SEVİYORUM”

Theron, bir daha bu trende uymayacağını ifade ederken ünlü isim yaş aldıkça doğal güzelliğini de mutlu bir şekilde kucakladığını ifade ediyor.

Bu ayın başlarında Allure’a konuşan yıldız, “Yüzüm değişiyor ve yüzümün değişmesini, yaşlanmasını seviyorum.”

“İnsanlar yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğimi düşünüyor. ‘Yüzüne ne yaptı?’ diyorlar. Ben de, ‘Hey, sadece yaşlanıyorum!’ diyorum. Bu kötü bir estetik ameliyat geçirdiğim anlamına gelmiyor. İşte olan budur.” açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıca Theron, “yaşlanan erkeklerin kaliteli şarapları, kadınların ise çiçekleri sevdiği” şeklindeki çifte standardın onu her zaman rahatsız ettiğini söyledi.

“Bu kavramı küçümsüyorum ve buna karşı savaşmak istiyorum” diyen aktris, “Ama aynı zamanda kadınların kendilerine uygun bir şekilde yaşlanmak istediklerini de düşünüyorum. Yolculuğumuzun nasıl geçtiği konusunda biraz daha empatik olmamız gerektiğini düşünüyorum.” diye ekledi.

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