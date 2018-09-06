Ünlü blogger Chiara’nın gelinliği rekor kırdı

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Fedez ile evlenen Chiara'nın düğünü yılın en çok konuşulan konularından biri oldu. Aylardır hazırlık süreciyle gündemi meşgul eden Chiara'nın gelinliği meğer markaya 5.2 milyon dolar kazandırmış!

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Geçtiğimiz yıl sevgilisi Fedez sahnedeyken romantik bir evlenme teklifi almıştı ünlü blogger Chiara… Aynı yıl hamile kalan ve geçtiğimiz mart ayında oğlu Leo’yu dünyaya getiren Chiara, doğumdan sonra hızlıca düğün hazırlıklarına başladı… Ama ne başlama… Tabir yerindeyse insanı evlenmekten ya da düğünlerden soğutacak kadar… Çünkü kendisi en ünlü sosyal medya fenomeni olunca attığı her adımı paylaşmış, bir çok kişiye fenalık geçirtmişti…

Düğünü öyle çok abarttı ki, haliyle herkes nasıl bir düğün, nasıl bir gelinlik olacağını merak etmeye başladı. Geçen hafta gördük ki, düğünün de gelin olmanın da hakkını sonuna kadar vermiş Chiara… Düğünden bir gün önce Prada imzalı özel elbisesiyle göz kamaştıran femonen, gelinlik ve nikah sonrası elbiselerinde ise Dior’u tercih etti…

Sicilya’da görkemli bir törenle evlenen Chiara’nın hem gelinliği hem nikah sonrası giydiği elbisesi haliyle çok konuşuldu. Hayalindeki gelinliği tasarlatan blogger, elbisesine ise eşinin kendisi için yazdığı şarkı sözlerini işletti… Bunlar Fedez’in, Ferragni'ye evlilik teklif ederken çaldığı şarkının sözleriydi…

Gelelim bir sosyal medya fenomeninin markalara kattığı değere… Chiara’nın yaklaşık 2 ayda hazırlanan gelinliği markaya 5.2 milyon dolar yani yaklaşık olarak 34.4 milyon TL’lik reklam etkisi yaratmış. Söylenene göre ise Meghan Markle’ın Givenchy gelinliği bile bu etkiyi verememiş…