Ünlü iç çamaşırı firmasına şok suçlama

Yeni yıl şovuna kısa bir süre kalan Victoria's Secret'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, daha önce iki kez markanın şovunda podyuma çıkan 25 yaşındaki model Bridget Malcolm; Victoria's Secret hakkında şok bir suçlamada bulundu.

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Model Malcolm, kendi açtığı blog için görüşlerini kaleme kaldı. Bridget Malcolm, modellerin kendilerini açlıktan öldürdüğünü ve bunun sonucu olarak da yüksek prestijli bir işle yani yılın en çok konuşulan moda olayı olan Victoria’s Secret defilesine çıkmakla ödüllendirildiğini ileri sürdü.

25 yaşındaki Malcolm, genç mankenlerin kariyerinde bir basamak olarak gördüğü defilenin arka yüzünü anlattı. Bridget Malcolm “Yılın bu zamanları benim için çok ilginç. Çünkü bunlar, modeller için çok ağır egzersizler yapıp, çok az yedikleri zamanlar” diye görüşlerini belirtti.

“BİRÇOK ARKADAŞIM DA BU DURUMU YAŞADI”

Ünlü model, daha önce iki kez yaşadığı Victoria’s Secret deneyimine gönderme yaparak, “O dönemde sağlıklı ve formda olduğumu düşünüyordum” diye yazdı. Malcolm, görüşlerini dile getirmeyi şöyle sürdürdü: “Asıl olan şu, ben kendimi rahatsız edecek derecede aç bıraktığım için o yüksek profilli podyuma çıkmakla ödüllendirildim.

Etrafımdaki birçok arkadaşım da hayatlarını tehdit eden bu durumu yaşadı.” Malcolm, firmanın genç kuşaklara “güzel olmak için aşırı şekilde zayıf görünmelisiniz” mesajı verdiğini ve bunun da çok yanlış olduğunu belirtti. Bridget Malcolm, daha önce seçmelerine katılıp elendiği Victoria’s Secret defilesine 2015 ve 2016 yıllarında kabul edilmiş ve podyuma çıkmıştı. Ünlü model artık kendini olduğu haliyle sevmeyi öğrendiğini ve kendini daha sağlıklı hissettiğini de sözlerine ekledi.