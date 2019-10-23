Ünlü isimler Nars’ın 25’inci yıl kutlamasında bir araya geldi

Deren Talu, Aslışah Alkoçlar, Aslıhan Doğan Turan, Yasemin Özilhan gibi ünlü isimler özel bir partide bir araya geldi. Basının yakından tanıdığı isimler, partiye siyahlar giyerek geldi...

Yasemin Özilhan, Deren Talu, Aslışah Alkoçlar, Aslıhan Doğan Turan, Ayşe Hatun Önal, Ceylan Çapa, Dilan Çıtak Tatlıses, Jessica May, Itır Esen, Emina Jahovic, Emel Yıldırım, Hande Acar, Öykü Baştaş, Müjde Uzman gibi sanat, ekran ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, özel bir partide bir araya geldi.

Nars kozmetik markasının 25’inci yıl kutlamasına katılan ünlü isimler, Ulus 29’da düzenlenen etkinliğe siyahlar içinde geldi. Her biri siyah parçalarla yaptıkları kombinleriyle dikkat çekti.

‘Dress Code’un siyah olduğu kutlama partisinde siyah kıyafetleriyle öne çıkan isimlerden Yasemin Özilhan, Deren Talu, şıklıklarıyla göz doldurdu. Siyah takım elbise ile etkinliğe katılan Emina Jahovic, kıyafetin etkisiyle mi bilinmez lakin kilo almış gibi bir görünüm sergiliyor.

Aslıhan Doğan Turan ise ‘Amaç siyah giyinmek’ deyip çok önemsememiş gibiydi… Turan’ın, tayt ve crop top tercihi, deri ceketi ve platform topuklu botlarıyla çok da göze hitap etmediğini söyleyebiliriz. Aynı şey Itır Esen için de geçerli. Genç model de tayt ile gelmeyi tercih eden isimlerdendi…