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Ünlü isimler Vanity Fair Oscar Partisi’nde özel pozlar verdi
Ünlü isimler Vanity Fair Oscar Partisi’nde özel pozlar verdi
Hollywood'un ünlü simaları, pazar gecesi 91. Oscar töreni sonrası, Vanity Fair dergisinin verdiği partiye katıldı. Derginin stüdyosuna giren yıldızların verdikleri pozlar beğeni topladı...
Moda 27 Şubat 2019 - 09:33

Geçtiğimiz gün sahiplerini bulan 91. Oscar Ödülleri’nden çok, gecenin sonunda düzenlenen Vanity Fair partisi güne damgasını vurdu.

Ünlü kadınların adeta dekolte yarışına girdiği gecede, Hollywood yıldızları Vanity Fair'in stüdyosuna girdi ve fotoğrafçı Mark Seliger'e poz verdi. İşte o kareler…

Yeni evli çift Nick Jonas ve Priyanka Chopra

Jessica Alba, Chrissy Teigen, John Legend ve Gabrielle Union

Amy Adams

Michael B. Jordan

Glenn Close

Miley Cyrus ve eşi Liam Hemsworth

Jennifer Lopez ve sevgilisi Alex Rodriguez

Lady Gaga

Sophia Turner ve sevgilisi Joe Jones

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