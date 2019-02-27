Ünlü isimler Vanity Fair Oscar Partisi’nde özel pozlar verdi

Hollywood'un ünlü simaları, pazar gecesi 91. Oscar töreni sonrası, Vanity Fair dergisinin verdiği partiye katıldı. Derginin stüdyosuna giren yıldızların verdikleri pozlar beğeni topladı...
Geçtiğimiz gün sahiplerini bulan 91. Oscar Ödülleri’nden çok, gecenin sonunda düzenlenen Vanity Fair partisi güne damgasını vurdu.
Ünlü kadınların adeta dekolte yarışına girdiği gecede, Hollywood yıldızları Vanity Fair'in stüdyosuna girdi ve fotoğrafçı Mark Seliger'e poz verdi. İşte o kareler…
Yeni evli çift Nick Jonas ve Priyanka Chopra
Jessica Alba, Chrissy Teigen, John Legend ve Gabrielle Union
Amy Adams
Michael B. Jordan
Glenn Close
Miley Cyrus ve eşi Liam Hemsworth
Jennifer Lopez ve sevgilisi Alex Rodriguez
Lady Gaga
Sophia Turner ve sevgilisi Joe Jones