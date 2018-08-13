Ünlü isimlerin yeni sosyal medya trendi; Ağız açık poz vermek

Sosyal medya her geçen gün yeni bir akıma ev sahipliği yapıyor. Son günlerin trendi ise, dudak büzüştürmenin aksine verilen ağzı açıkta bırakan pozlar...

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Dünyadaki pek çok trendin çıkış noktalarından biri olan Instagram, şimdi yine, yeni bir akıma öncülük ediyor. Yıllar önce dudak büzüştürerek verilen pozlar, yerini artık açık ağızlara bıraktı.

Yerli yabancı tüm ünlüleri de etkisi altına alan bu akıma dünyadan pek çok kişi de ayak uydurmuş durumda. Sinem Kobal, Jennifer Lopez, Irina Shayk, Deniz Akkaya, Taylor Swift, Demet Akalın, Demet Özdemir, Hadise, İrem Derici, Didem Soydan, Doutzen Kroes, Tuba Ünsal, Fahriye Evcen bunlardan bazıları…

‘Kapat ağzını sinek girecek’ dedirten fotoğraflar, kimine göre estetik görünse de, kimi de oldukça saçma buluyor…