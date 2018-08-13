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Ünlü isimlerin yeni sosyal medya trendi; Ağız açık poz vermek
Ünlü isimlerin yeni sosyal medya trendi; Ağız açık poz vermek
Sosyal medya her geçen gün yeni bir akıma ev sahipliği yapıyor. Son günlerin trendi ise, dudak büzüştürmenin aksine verilen ağzı açıkta bırakan pozlar...
Moda 13 Ağustos 2018 - 16:53

Dünyadaki pek çok trendin çıkış noktalarından biri olan Instagram, şimdi yine, yeni bir akıma öncülük ediyor. Yıllar önce dudak büzüştürerek verilen pozlar, yerini artık açık ağızlara bıraktı.

Demet Akalın

Demet Akalın

Yerli yabancı tüm ünlüleri de etkisi altına alan bu akıma dünyadan pek çok kişi de ayak uydurmuş durumda. Sinem Kobal, Jennifer Lopez, Irina Shayk, Deniz Akkaya, Taylor Swift, Demet Akalın, Demet Özdemir, Hadise, İrem Derici, Didem Soydan, Doutzen Kroes, Tuba Ünsal, Fahriye Evcen bunlardan bazıları…

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

‘Kapat ağzını sinek girecek’ dedirten fotoğraflar, kimine göre estetik görünse de, kimi de oldukça saçma buluyor…

Didem Soydan

Didem Soydan

Buse Narcı

Buse Narcı

Tuba Ünsal

Tuba Ünsal

Taylor Swift

Taylor Swift

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya

Doutzen Kroes

Doutzen Kroes

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

İrem Derici

İrem Derici

Öykü Karayel

Öykü Karayel

Irina Shayk

Irina Shayk

Seda Sayan

Seda Sayan

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Hadise

Hadise

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