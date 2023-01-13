Ünlü kozmetik markalarındaki “sonsuz kimyasallar” endişesi

Dünyaca ünlü kozmetik markalarının "sonsuz kimyasallar" içeren makyaj malzemeleri sattığı haberi kamuoyunda endişe yarattı.

Sozcu.com.tr

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Urban Decay, Revolution ve Inglot markalarının, Birleşik Krallık’ta PFAS olarak bilinen tehlikeli kimyasallar içeren ürünler satması tepki uyandırdı.

“Sonsuz kimyasallar”; kanser, doğum kusurları ve tiroid gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor ve kullanımından uzak durulması tavsiye ediliyor.

Poli- ve perfloroalkil maddeleri temsil eden PFAS, yağa ve suya karşı dayanıklı olduğu için bu da onları makyaj endüstrisi için oldukça değerli kılıyor. Bunlar, ürünlere daha uzun süre dayanmaları, bitişi iyileştirmeleri, göz farı ve rujların rengini korumaları için ekleniyor.

Bu ürünler henüz Birleşik Krallık’ta yasa dışı değiller, ancak beş Avrupa ülkesinin bugün, AB çapında bir yasak önermesi bekleniyor.

İNSAN VÜCUDUNDA VE TOPRAKTA BİRİKİYOR

Bu bileşiklerin çevre ve sağlık etkilerine dair artan olumsuz kanıtları nedeniyle birçok marka artık “PFAS’sız”dır. Ancak İngiltere kozmetik pazarına yönelik bir BBC News araştırması, Birleşik Krallık’ta hala bu zehirli kimyasalları içeren düzinelerce ürünün satıldığını tespit etti.

Urban Decay’in sahibi L’Oréal ve Revolution da, BBC’ye kimyasalları aşamalı olarak kaldırdıklarını söyledi.

Bu maddeler, daha fazla ürün kullanıldıkça ve atıldıkça doğal olarak parçalanamayan güçlü bağlar içerir. Nehirlerde ve toprakta birikmeye başlayan PFAS’ın insan kanında bile tespit edildiği biliniyor.

Laboratuvarı daha önce ABD kozmetik ürünlerindeki radyoaktif madde bulaşını inceleyen Toronto Üniversitesi’nden çevre kimyacısı Prof. Miriam Diamond, uzun vadeli toksik etkiler hakkındaki sınırlı bilgi nedeniyle, tüketicilerin ürünlerdeki düşük seviyeli kimyasal bulaş konusunda endişelenmesi gerektiğini söyledi.

Bugün Almanya, diğer dört Avrupa ülkesiyle birlikte, insanlarda birikimi ve maruz kalma ilgili endişeler nedeniyle PFAS’ın üretimini ve kullanımını yasaklamak için AB’ye bir teklif sunacak.

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