Ünlü manken caddeyi podyuma çevirdi

ABD'nin eski başkanlarından Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın görümcesi olan Karlie Kloss, önceki gün milyonluk evinin de olduğu New York'un SoHo semtini podyuma çevirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın defilelerinde boy göstererek şöhrete kavuşan ve birçok markanın yüzü olarak milyonlarca dolar gelir elde eden 29 yaşındaki Karlie Kloss önceki gün New York’ta yaşadığı SoHo bölgesinde görüntülendi.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın eşi Jared Kushber’ın erkek kardeşi Joshua Kushner ile mutlu bir evliliği olan Kloss, deri çizmesi, siyah ceketi, siyah eteği ve siyah çantasıyla adeta SoHo’yu podyuma çevirdi.

Aslen Illinois kentinde doğup büyüyen Kloss, soğuk havaya rağmen mini etek giyerek dikkatleri üzerine çekti.

Kloss bir süre önce SoHo bölgesinde 1800’lerden kalma 572 metrekarelik bir ev satın almıştı. Çift 42.5 milyon dolar öderken evin 5 odası olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Boris Johnson'ın yeni asistanının müstehcen filmi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Boris Johnson'ın eşi yıllar önce gözüne kestirmiş