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Ünlü mankenin kızı sosyal medyadan iç çamaşırı reklamı yaptı

Ünlü Alman manken Heidi Klum'un 19 yaşındaki kızı Leni Klum, kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaştığı video ile gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:50 - 01 Eylül 2023 Güncellenme:
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Ünlü mankenin kızı sosyal medyadan iç çamaşırı reklamı yaptı

Annesi gibi manken olan 19 yaşındaki Leni Klum önceki gün kişisel Instagram hesabından mini bir iç çamaşırı defilesi yaptı… Bir iç giyim markasının yüzü olarak görev alan Klum, 1.8 milyon takipçisine “link vererek” ürünleri tanıttı.

 

Kamera karşısında yarı çıplak vaziyette poz veren Klum, son dönemde sosyal medya fenomenlerinin kullandığı “kutu açılış” videosunu çekti.

ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRDİ

Bazı parçaları değerlendiren Klum ayrıca ürünlere de link verdi. Klum, “Bu benim en sevdiğim parça. Neon parlak renklere sahip olanlar en iyileri. Takipçilerim bana  hak verecektir. Parlak mavi sutyen bir eldiven gibi sarıyor” yorumunu yaptı.

Leni Klum ve annesi Heidi Klum’un geçen sene çektiği iç çamaşırlı reklam kampanyası büyük tartışma yaratmıştı.

Ürünleri kameraya yaklaştırarak gösteren Klum geçen yıl 50 yaşındaki annesi Heidi Klum ile bir iç giyim markasının yüzü olmuş ve anne-kız iç çamaşırlarıyla poz vererek tartışma yaratmıştı. Son yılların popüler mankenlerinden olan ve annesinin izinden giden Lena Klum, Dolce& Gabbana ve Dior gibi markalarla da iş birliği yapıyor.

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