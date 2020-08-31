Ünlü mankenler Ağrı Dağı eteğinde yürüdü

Demet Şener Küpeli, Deniz Akkaya, Didem Soydan gibi ünlü mankenler Dosso Dossi Fashion Show'un 2020- 2021 kış kreasyonu dijital platform defilesi için Ağrı Dağı eteğinde podyuma çıktı.

Dosso Dossi Fashion Show’un 2020-2021 kış kreasyonu dijital platform defilesinin çekimleri 3 gün sürdü. 17’nci yüzyıldan kalma İshak Paşa Sarayı’nda düzenlenen defilede Demet Şener Küpeli, Deniz Akkaya, Wilma Elles ve Didem Soydan gibi isimler katıldı.

Bölgenin turizm anlamında kalkınması ve ekonomisine destek verilmesi amacıyla Doğubayazıt ilçesinde çok farklı noktalarda gerçekleştirilen çekimlerin ikinci bölümünde yer alan Elles ve Soydan, halktan yoğun ilgi gördü.



Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral’ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken, ünlü koreograf Yasin Soy eşliğinde başarılı çalışmaya imza attı.

Ağrı Dağı’nın en iyi göründüğü noktalardan biri olan Meşar köyünde kreasyona uygun düzenlenen açık alanda yapılan çekimler, Nuh’un Gemisi’ndeki bölümlerle son buldu.



Defilenin ardından açıklama yapan Didem Soydan, “Ağrı Dağı’nın önünde, Meşar köyünün doğal ortamında yer almak bizi çok heyecanlandırdı. İlk kez böyle bir etkinlikte yer alıyoruz. Bölgenin tanıtımını da amaçlayan ve pek çok farklı noktada yapılan çekimlerde yer aldığımız için çok mutluyuz” dedi. (DHA)