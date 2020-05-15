Ünlü moda tasarımcıları endüstriyi değiştirmek için bir araya geldi

Dünyaca ünlü bazı moda tasarımcıları, moda endüstrisini dönüştürmek için teklif hazırlayarak açık bir mektup imzaladı. Hazırlanan teklifte modanın nasıl düzeltileceği ve endüstrinin nasıl daha sürdürülebilir hale getirileceği konuşuldu...

Moda endüstrisini dönüştürmek için bazı önemli moda markaları açık bir mektup imzaladı ve modanın geleceğine bir adım daha attı. Dries van Noten, Erdem Moralıoğlu, Gabriela Hearst, Joseph Altuzarra, Tory Burch, Craig Green, Thom Browne ve Proenza Schouler’ın aralarında bulunduğu tasarımcılar tarafından imzalanan mektup, moda mevsimlerinin yapısını değiştirme fikri sunuyor.

Açık mektupta şu ifadeler yer aldı;

“Sonbahar / Kış sezonunu kışın (Ağustos / Ocak) ve İilkbahar / Yaz sezonunu yazın (Şubat / Temmuz) geri getirin. Yeniliği sağlamak için sezon boyunca daha dengeli bir teslimat akışı yaratın, aynı zamanda ürünlerin arzu yaratması için zaman tanıyın.”

“Zorlayıcı olsa da mevcut ortamın, işlerimizi basitleştirecek, daha sürdürülebilir hale getirecek ve sonuçta müşterilerin ihtiyaçlarına daha yakın BİR şekle sokacak temel ve hoş bir değişiklik için bir fırsat sunduğunu kabul ettik.”

“Birlikte çalışmanın endüstrimizin, daha sorumlu olmasına izin vermesini ve modayı dünyamızın önemli bir parçası haline getiren büyüyü ve yaratıcılığı geri getirmesini umuyoruz.”

MODA TAKVİMİ DEĞİŞİYOR

Teklifin arkasındaki ekip, bu değişikliği şovların gerçekleştiği önümüzdeki Sonbahar/Kış 2020 sezonu için birkaç ay içinde ürün inişiyle gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlkbahar/Yaz 2021 gösterilerinin Temmuz ayında erkekler için, Eylül ayında ise kadınlar için yapılması planlanıyor.

Mektupta belirtildiği gibi, birçok yönden, endüstride değişiklikler yapmaya başlamak için mükemmel bir zaman. Devam eden küresel salgın birçok gösterinin iptali, ertelenmesi veya dijitalleşmesi ile sonuçlandı. Endüstrinin zamanın durmasına ve düşünmesine izin vermenin yanı sıra, bu zorunlu değişiklikler kesinlikle mevcut sistemin gerçekten modern dünyaya borç verip vermediğini vurgulamaya yardımcı olur.