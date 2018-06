Ünlü moda tasarımcısı Kate Spade evinde ölü bulundu

Ünlü moda tasarımcısı Kate Spade, dün New York'taki evinde ölü bulundu. Spade'i bulan polis memurları, tasarımcının kendini tavana astığını, intihar olabileceğini söyledi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dün, moda dünyasını yasa boğan bir haber geldi… Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Kate Spade, New York’taki, lüks Par Avenue Apartmanı’ndaki dairesinde ölü bulundu. 55 yaşında hayata veda edan Spade, sadece modaseverleri değil, sosyal medyada da büyük üzüntü yarattı. Hatta Chelsea Clinton’dan Ivanka Trump’a kadar pek çok ünlü isim de Twitter üzerinden taziye mesajı yayınladı. Her mesaj yazan Spade’in ne kadar iyi, ne kadar başarılı, ne kadar iyi bir dost olduğundan bahsetti.

New York polisinin verdiği bilgiye göre, Kate Spade intihar etmiş. Hatta ölmeden önce de bir mektup bırakmış. Tabii bu durum herkeste şaşkınlık yarattı, zira Spade son derece eğlenceli, kendiyle barışık, dinamik, renkli bir kişilikti.

Kate Spade, 1993’te markasını kurdu ve tasarımları öyle beğenildi ki, kısa süre içinde giderek yükselmeye başladı. Kıyafet, koku, ayakkabı, mücevher tasarlayan Spade’in, Dünya çapında yaklaşık 175 mağazası var ve marka değeri ise 2.5 milyar dolar. Renkli çanta tasarımlarıyla da dikkat çeken Spade’in ölümü, uzun süre moda dünyasını sarsacak gibi…