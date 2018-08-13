Ünlü modacı Erdem Moralıoğlu, Kim Kardashian’ı tersledi mi?

Kraliyet Ailesi ile yakın ilişkiler içinde olan Türk moda tasarımcısı Erdem, Kim Kardashian'ın da radarına girmiş. Ne var ki Erdem, Kardashian'ı geri çevirmiş.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Kate Middleton’ın favori tasarımcılarından biri olan ünlü Türk moda tasarımcısı Erdem Moralıoğlu, Meghan Markle’ın dışında ünlü isimlerin de radarına girdi. Bu isimlerden biri de Kim Kardashian.

Ancak aslen Hataylı olan 41 yaşındaki Erdem’in dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian’ı terslediği ve birlikte çalışmak istemediği iddiası ortaya atıldı. Söylentilere göre Erdem, Kardashian’ı sözde Ermeni soykırımına destek olduğu için giydirmek istemedi.

Başarılı modacının Kim Kardashian’a “Skandallar sayesinde ünlü olan birini giydirmek, benim duruşuma ters. O yüzden sizinle çalışmam” dediği öne sürüldü…