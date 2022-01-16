Ünlü modacı Nino Cerruti yaşamını yitirdi

İtalya'nın önde gelen moda tasarımcılarından ve girişimcilerinden Nino Cerruti, 91 yaşında yaşama veda etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya’nın yetiştirdiği ünlü modacılardan olan Nino Cerruti, 91 yaşında tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Kalça ameliyatı olmak için Piedmont’ta hastaneye yatırılan Cerruti’nin burada yaşama veda ettiği duyuruldu.

1881’de Biella kasabasında dedesinden kalan tekstil fabrikasını geliştiren ve moda tasarımı konusunda ülkenin en önemli isimlerinden biri haline gelen Cerruti, tasarımlarını ilk deneyen olmak istemesiyle meşhurdu.

Geçmiş yıllarda, “Her zaman aynı insanı giydirdim, kendimi” sözleriyle hatırlanan Cerruti, 1967 yılında ilk butiğini Paris’te açmıştı. Moda defilelerinde erkek ve kadın mankenlerin aynı kıyafetlerle ve tasarımlarla yürümesini isteyerek moda dünyasında bir devrim yaratmıştı.