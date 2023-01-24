Ünlü model 27 yaşında hayatını kaybetti

Model Jeremy Ruehlemann'ın 27 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Tasarımcı Christian Siriano’nun sosyal medyada duyurduğu habere göre, Jeremy Ruehlemann genç yaşta yaşamını yitirdi.

Ruehlemann’ın ilham perilerinden biri olduğunu, kendisine ilham verdiğini ve onu sonsuza kadar seveceğini söyleyen Siriano, ünlü isimle birlikte çekilmiş bir dizi fotoğrafının yanı sıra modelin unutulmaz çekimlerinden bazılarını paylaştı.

Ruehlemann’ın ölüm nedeni henüz açıklanmazken onunla birlikte çalışmış makyaj sanatçıları, stilistler ve tasarımcılar da sosyal medyada taziyelerini paylaştılar.

Ünlü makyaj sanatçısı Hung Vanngo, Instagram’da, “Tanıştığı herkes üzerinde çok büyük bir etki bıraktı. Bu sektörde birçok insanla tanışıyorsunuz ama o, onunla bir kez tanışsanız bile sonsuza kadar kalbinizin bir parçası olacak insanlardan biriydi.” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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