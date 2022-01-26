Ünlü oyuncu Andie MacDowell’ın kızı Sevgililer Günü için poz verdi

Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Andie MacDowell'ın kızı Rainey Qualley, bir markanın Sevgililer Günü kampanyası için kamera karşısına geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

90’ların romantik-komedi filmleriyle şöhrete kavuşan ve bir döneme damga vuran Andie MacDowell’ın 31 yaşındaki kızı Rainey Qualley, Nasty Gal isimli markanın Sevgililer Günü kampanyası için kamera karşısına geçti.

Andie MacDowell’ın eski eşi Paul Qualley’den olan en büyük kızı Qualley, fotoğraf çekiminde annesiyle benzerliğiyle dikkat çekti.



Kırmızı, pembe ve siyah tasarımlarla poz veren Qualley, daha önce annesiyle birlikte de benzer bir reklam kampanyasında poz vermişti.

Rainsford ismiyle 2018 yılında albüm de yayınlayan Qualley, birçok TV dizisi ve sinema filminde de rol alarak annesinin mesleğini devam ettirdi.