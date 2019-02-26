Ünlü oyuncu Frances McDormand, 91. Oscar törenine terlikle katıldı

Geçtiğimiz yıl En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Frances McDormand, 91. Oscar ödülleri gecesine terlikle katıldı. Kırmızı halıda da terlikle boy gösteren oyuncu tüm kırmızı halı standartlarını da yıkmış oldu...

Oscarlı oyuncu Frances McDormand, dün düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ismi anons etmek üzere Sam Rockwell ile birlikte sahneye çıktı. Valentino imzalı pembe renkli elbisesinin altına Gravani + Birkenstock marka 40 numara sarı terlik giyen ünlü oyuncunun stili şaşkınlık yarattı.

Amerikan Vogue dergisine konuşan 61 yaşındaki oyuncu, yüksek topuklu ayakkabı yerine tercihini doğaldan yana kullandığını dile getirdi ve “Coşku ve tecrübemin bir moda öğesiyle işbirliğine dönüşmesi için şans verildiğinde benim için tek bir cevap vardı: Birkenstock'ın Arizona marka iki kayışlı sandaleti” dedi.

McDormand, “Bu sandaletleri çok giydim. Fiziksel ve felsefi açısından benim tarzıma uygun. En sevdiğim renk de asit sarısı” ifadesini kullandı.