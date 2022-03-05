Ünlü şarkıcı kozmetik markasını duyurdu: GXVE Beauty

Ünlü şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Gwen Stefani, kendi kozmetik markası GXVE Beauty'yi çıkaracağını duyurdu. Kırmızı rujuyla ikonikleşen şarkıcının tüm ürünleri vegan içerikli.

Sozcu.com.tr

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Şarkıcı kimliğiyle olduğu kadar, görsel imajı ve moda tasarımcısı kimliğiyle de dikkat çeken Gwen Stefani, şimdi de kozmetik ve güzellik markası GXVE Beauty’yi tanıttı. The Hollywood Reporter’ın haberine göre, markanın İnternet üzerinden satışları başladı bile. 12 Mart tarihinden itibaren de Sephora mağazalarında satışı başlayacak.

Ürünlerin tamamı vegan, bunun dışında hayvanlara zarar vermeden ve onların üzerinde deney yapılmadan üretildi. Hollywood’un eski yıldızlarından ilham aldığını belirten Stefani, bu ilhamı modern bir noktaya taşıdığını belirtiyor.

ÜNLÜ MARKALARIN REKLAM YÜZÜYDÜ

GXVE Beauty ürünleri ruj, eyeliner, far paleti, kaş kalemi ve yüz yağı çeşitlerini içeriyor. Fiyatlarının da 21 ve 48 dolar (yaklaşık 294 TL-672 TL) aralığında değiştiği açıklandı.

52 yaşındaki ABD’li şarkıcı, klasikleşmiş makyaj tarzıyla ve yıllardır kullandığı kırmızı rujuyla biliniyordu. Tüm hayatı boyunca makyaj yapmayı çok sevdiğini belirten Stefani, geçmişte de L’Oréal, Revlon ve Urban Decay gibi ünlü kozmetik markalarının reklam yüzü olmuştu.

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