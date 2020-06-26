Ünlü tasarımcı Erdem Moralıoğlu yeni koleksiyonunu tanıttı

Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın en sevdiği tasarımcılardan biri olan Erdem Moralıoğlu, karantina döneminde 2021 Resort koleksiyonunu hazırladı. Karantinanın insanlara keskin seçimler verdiğini söyleyen Erdem “Bu dönemde dondurup durdurabilir, geleceği düşünebilir ve yeni bir koleksiyon tasarlayabilirsiniz” diyor.

Karantina koşullarında sadece koleksiyonu hazırlamayan, fotoğraf çekimini de yapan Erdem’in yeni kreasyonu George Dönemi’nden ve 60’lardan ilham alıyor. Geçen hafta Londra’daki Mayfair mağazasını tekrar açan, stüdyosuna dönen ve meslektaşlarıyla güvenli bir mesafede çalışan Erdem Moralıoğlu, koleksiyonu Zoom’un yardımıyla evinde oluşturdu ve Londra’nın kenarlarındaki Epping Ormanı’nda çekimleri gerçekleştirdi.

