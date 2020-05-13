Ünlü tasarımcı Vera Wang’in yaşını duyanlar inanamıyor

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Vera Wang, 70 yaşında olmasına rağmen 20'li yaşlardaki görünümüyle herkesi şaşkına çeviriyor... 1949 doğumlu tasarımcının fit vücudu ise şoka sokuyor ve yaşına inanmayanlar soluğu Google'da alıyor...

Moda dünyasının ünlü ismi Vera Wang, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 1949 doğumlu ünlü tasarımcının yaşlanmayan görüntüsü, takipçilerinin şoka girmesine neden oluyor. 70 yaşındaki Wang’in genç kız gibi görünmesi sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Miami’deki evinin bahçesinde çektiği fotoğraflarla dikkat çeken gelinlik markasının kurucusu Wang için ‘Tek boynuzlu at kanı mı içiyorsun’, ‘Cenin mi yedin?’ gibi yorumlar yapılıyor…

