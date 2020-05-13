Ünlü tasarımcı Vera Wang’in yaşını duyanlar inanamıyor
Moda dünyasının ünlü ismi Vera Wang, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 1949 doğumlu ünlü tasarımcının yaşlanmayan görüntüsü, takipçilerinin şoka girmesine neden oluyor. 70 yaşındaki Wang’in genç kız gibi görünmesi sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Miami’deki evinin bahçesinde çektiği fotoğraflarla dikkat çeken gelinlik markasının kurucusu Wang için ‘Tek boynuzlu at kanı mı içiyorsun’, ‘Cenin mi yedin?’ gibi yorumlar yapılıyor…