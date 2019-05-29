Ünlü tasarımcılar iftar yemeğinde bir araya geldi

Türkiye'nin en ünlü, en genç, en başarılı tasarımcıları, dün akşam Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu ev sahipliğinde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türk modasına yön veren bir çok tasarımcının koleksiyonlarını ilk kez aynı çatı altında tüketici ile buluşturan Gizia Gate'in tasarımcıları, Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu ev sahipliğinde Feriye Palace’da düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Gecede bir konuşma yapan Kutlu “Türk modasına ve tasarımcılarına yeni kapı aralamak misyonuyla yola çıkışımızdan bu yana tam üç buçuk yıl geçti. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Gizia Gate'de 31 tasarımcımızla çıktığımız bu projede, bugün 85 tasarımcı ve 30 global markamızla çok büyük bir aile olduk” dedi.

Davete aralarında, Hakan Yıldırım, Özgür Masur, Ayşe Ege, Ece Ege, Nihan Peker, Mehtap Elaidi, Dilek Hanif, Elvan Tığlıoğlu, Zeynep Tosun, Evren Kayar, Gökay Gündoğdu, Gül Ağış, Özlem Kaya, Şansım Adalı, Tuba Ergin, Begüm Bakkal, Mehmet Korkmaz, Duygu-Umut Boz, Meltem Özbek, Murat Aytulum, Selim Demir, Cem Başar, Esin Terzioğlu gibi sanat, cemiyet ve tasarım dünyasından çok sayıda kişi katıldı.