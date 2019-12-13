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Ünlü tasarımcılar Leshow İstanbul’da
Ünlü tasarımcılar Leshow İstanbul’da
Leshow İstanbul başlıyor. 16 - 18 Ocak 2020 tarihleri arasında Harbiye- İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan '2. Leshow İstanbul Deri & Moda Fuarı' Türk tasarımcıları ağırlayacak...
Moda 13 Aralık 2019 - 11:27

Leshow İstanbul 16 Ocak’ta başlıyor. Hakan Akkaya'nın kreatif direktörlüğünü ve açılış defilesini üstlendiği 2. Leshow İstanbul'da Simay Bülbül, Niyazi Erdoğan, Tuba Ergin, Buket Özkalfalar gibi Türk tasarımcılar 2020-2021 koleksiyonlarını sergileyecekler.

Niyazi Erdoğan

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Rusya, Güney Kore, İtalya, Fransa, Polonya, Almanya başta olmak üzere 26 ülkeden seçkin satın almacıyla üretici firmaları bir araya getirecek olan etkinlik, aynı zamanda katılımcıların yeni pazarlarla tanışmasına öncü olacak.

Simay Bülbül