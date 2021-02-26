Ünlü terlik markası Birkenstock satıldı

Almanya’da 1774’te kurulan ve dünyanın en köklü aile işletmelerinden biri olan Birkenstock’un satıldığı açıklandı.

Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada Birkenstock’un Bernard Arnault’un LVMH şirketinin destek verdiği özel sermaye şirketi L Catterton tarafından 4 milyar euroya (yaklaşık 36 milyar TL) satın alındığı açıklandı.

Financial Times’ın aktardığı haberde, anlaşmayla ilgili bilgisi olan kaynaklar şirketin önceki sahipleri Christian ve Alex Birkenstock’un azınlık hissesine sahip olmaya devam edeceğini açıkladı.

L Catterton isimli şirket LVMH ve Arnault’nun aile şirketinin ABD’nin özel sermaye şirketi Catterton’la birleşmesi sonrasında 2016 yılında kurulmuştu. Birkenstock tarafından yapılan açıklamada, şirketin yeni sahiplerinin markanın Çin ve Hindistan’da büyümeye odaklanacağı ve e-ticaret ile birlikte perakendeye yönelmeye başlayacağı belirtildi.