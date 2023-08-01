Ünlülerin modacısı Nail Yurdakul’a veda

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşamını yitiren birçok ünlünün terzisi olan modacı Nail Yurdakul'un (95) cenazesi toprağa verildi.

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde emeklilik yıllarını geçiren ve bir süre önce Fethiye Huzurevi’ne yerleşen Nail Yurdakul, organ yetmezliği nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı. Buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, daha sonra Milas’taki özel bir hastaneye sevk edilen Yurdakul, dün sabah hayatını kaybetti.

Nail Yurdakul için Köyceğiz’deki Hacıbey Camisi’nde cenaze düzenledi. Cenazeye Yurdakul’un yakınlarının yanı sıra iş, spor, siyaset ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Kılınan namazın ardından Yurdakul’un cenazesi, Toparlar Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“MODA KRALI” OLARAK ANILDI

Askerden döndükten sonra 1951’de İstanbul’da terzi çıraklığına başlayan Nail Yurdakul, Olgunlaşma Enstitüsü’nde tayyör öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara’ya döndü. Burada ilk iş yerini açan Yurdakul, kısa sürede devlet büyükleri ve ünlü sanatçıların terzisi haline geldi.

Yurdakul, İsmet İnönü’nün eşi Mevhibe İnönü, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü ve eşleri için kıyafetler dikti.

Boğaz Köprüsü’nde, köyde, sinemada ilk kez defileler düzenleyen Yurdakul, Türkiye’nin ilk manken okulunu ve kadın futbol takımını kurdu.

Pazen kumaştan 1966’da hazırladığı elbise Madrid’deki tekstil fuarında birinci seçilen Yurdakul, İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya’da şubeler açtı ve “Moda Kralı” olarak anılmaya başladı.



Yurdakul, 1965’te Milli Mücadele döneminde giydiklerinden çok etkilendiği Atatürk’ün bir kıyafetini yeniden modernize ederek dikti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bu kıyafeti çok beğendi ve “Milli Mücadele Çaprazı” ismini verdi. Yurdakul ayrıca Türkiye’de ilk Atatürk kıyafetleri defilesini yaptı.

“Milli Mücadele Çaprazı” şu anda Tunus’ta bir müzede sergileniyor.



Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Yurdakul, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için ilk kurşungeçirmez yelek dikmişti. (DHA-AA)