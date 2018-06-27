Ünlülerin son bombası beyaz gömlek

Kim Kardashian, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Şeyma Subaşı... Hepsinin şu sıra tek ortak noktası var; Jecquemus marka gömlek elbise... Ünlü isimler bu ara derin göğüs dekolteli ultra mini elbiseye takmış durumda...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Moda dünyası ilginç bir mecra… Baktığınızda çok sıradan görünen bir parça bile bir anda popüler olabiliyor… Üstelik her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz tasarımlar binlerce TL’ye satılıyor. Bunun son örneği Jacquemus markasının 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yer alan beyaz derin göğüs dekolteli, ultra mini gömlek elbisesinde yaşandı… Markanın tasarımcısının Instagram hesabından ‘La Bomba’ diye paylaştığı bu tasarımı şu an yok satıyor…

Emily Ratajkowski’nin üzerinde gördüğümüz bu gömleği geçtiğimiz gün mezun olduğu lisenin buluşmasına giderken Kim Kardashian giydi…

Muhtemelen bir gün sonra da Kardashian’ın kız kardeşi ünlü model Kendall Jenner’ın üzerinde gördük… Ülkemizde ise Şeyma Subaşı’nın giydiği bu gömlek elbise 496 Dolar. Yani yaklaşık 2 bin 300 TL civarında…

İşin ilginç kısmı ise ülkemizde henüz çılgınlık haline gelmese de, yurtdışında bu gömleği giymeyenler neredeyse ayıplanacak. Zira özellikle Instagram’a baktığınızda her bir paylaşımdan birinin bu Samba adlı gömlek olduğunu görebilirsiniz.

İŞTE INSTAGRAM’DA PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLARDAN BAZILARI…