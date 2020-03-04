Uraz Kaygılaroğlu, Kenan Doğulu, Murat Dalkılıç gibi isimlerin tasarımcısı Emre Erdemoğlu tasarlıyor, gündem değişiyor

Emre Erdemoğlu, son dönemde yıldızı parlayan moda tasarımcılarından biri. Uraz Kaygılaroğlu, Kenan Doğulu, Çağatay Ulusoy, Murat Dalkılıç, Gökhan Türkmen ve daha pek çok ünlü erkek onun tasarımlarını tercih ediyor.

Erkek modasında, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Emre Erdemoğlu… Uraz Kaygılaroğlu’ndan tutun da Gökhan Türkmen’e, Kenan Doğulu, Murat Dalkılıç, Murat Boz, Çağatay Ulusoy, Soner Sarıkabadayı gibi en popüler isimlerle çalışan Erdemoğlu, tasarımlarıyla da adeta gündemi değiştiriyor.

Kendi tabiriyle Kenan Doğulu’nun parçalı ceketleri, Uraz Kaygılaroğlu’nun kabanları, Murat Boz’un deri, Gökhan Türkmen’in renkli ceketleri insanlar tarafından görüldüğü gün sipariş rekoru kırıyor. Özellikle Uraz’ın… Sefirin Kızı adlı dizide baştan sona Erdemoğlu kombinleriyle kamera karşısına geçen Kaygılaroğlu, yayınlanan bölümde ne giyse, aynı gün yok satıyor! Hatta Google’da ‘Uraz’ yazdığınızda ‘Uraz’ın kabanları’ aramasının da çıktığını görebilirsiniz.

Urazın kabanları dışında Çağatay Ulusoy’un lila rengi röpteşambırını hatırlarsınız. Ne çok konuşulmuştu. Ulusoy’un verdiği pozdan sonra, zincir mağazalara sahip lüks segmenteki markalarda yok satmış. Öyle çok sipariş vermek isteyen olmuş ki, tasarım yeniden üretime girecek…

Tasarımlarıyla adeta magazin gündemini değiştiren Emre Erdemoğlu ile başarısını, planlarını, 2020 trendlerini ve nisan ayında gerçekleşecek olan Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da sergileyeceği koleksiyonunun detaylarını konuştuk…

Son zamanlarda tasarımların çok konuşuluyor. Hatta ünlü erkeklerin stilleri magazin gündeminde de sık sık yer almaya başladı… Mesela, Uraz’ın Eltilerin Savaşı filminin galasında giydiği takım gibi…

Takım benim Kurşun asker koleksiyonuma ait bir parça. Uraz Kaygılaroğlu’na da çok yakışmış. Lakin ben mesela bu takımı defilede kalın tabanlı spor ayakkabılarla kombinlemiştim. Uraz’ın stiliyti bez ayakkabı ile kombinlemeyi uygun görünce, ortaya farklı bir görünüm çıkmış. Dolayısıyla da bu kıyafet bir süre magazin gündemini meşgul etti. Lakin Uraz, her tasarımımı başarıyla taşıyor. Sefirin Kızı adlı dizi için, ona hazırladığım uzun oversize yün kabanlar çok beğenildi. Tasarımcı olduğum için haliyle seri üretim yapmıyorum ama öyle çok talep geliyor ki, kabanları hızlı bir şekilde baştan yeniden yapmaya başladık. Her dizi günü telefonlarımız, maillerimiz hatta sosyal medya direkt mesajlarımız kilitleniyor. Google’da bile ‘Uraz’ın kabanları’ araması yapılıyor…

Muraz Boz’un O Ses Türkiye yarışmasındaki stili de çok beğeniliyor…



Murat hem konserlerinde hem programda hem de günlük hayatında benim tasarımlarım ceketlerimi tercih ediyor… Deri ceketi çok seviyor. Ben de onun tarzına uygun tasarımlar yapıyorum. O da ceketi çok iyi taşıdığı için aynı şekilde yarışmanın yayında olduğu gün, Murat’ın deri ceketleri için aynı şeyleri yaşıyoruz. Murat Boz, özellikle deri ceketlerde siyah, laci gibi koyu renkleri tercih eder. Fit olmasını önemser. Çok geniş salaş ürünleri tercih etmez. Aşırı hareketli parçaları da pek tercih etmez…

Günlerce konuşulan, Çağatay Ulusoy’un lila rengi röpteşambırını es geçmeyelim.



Çağatay Ulusoy bir dergi çekiminde Sezen Aksu koleksiyonuma ait lila rengi bir röptaşımbır giydi. Aslında ben bu sabahlığı tasarlarken ve koleksiyona dahil ettiğimde, çevrem ‘Kaç erkek giyer ki bunu’ demişti. Ne var ki fotoğraf çekimi sonrası, bırakın özel sipariş almayı, büyük zincir mağazalardan bile telefon almaya başladık. Biz de şaşkınız… Çağatay öyle güzel taşıdı ki, koleksiyon çok başka bir yere gitti diyebilirim. İnsanlar lila rengi röpteşambır almaya başladı mağazalardan. Giyen karakter büyük önem taşıyor aslında.

Ev giyiminin sokak sitiliyle hatta sahne kostümleriyle mixlendiği bir dönemdeyiz. Bu stili uyguladığın ünlü isimler var mı?



Gökhan Türkmen sahneleri için çok kullandım bu formları. Çok da güzel taşıdı. Son olarak yeni single çekimlerinde de kullandık bu takımları. Öncesinde Soner Sarıkabadayı da sahnelerinde çokça kullanıldı.

Kenan Doğulu’nun stili hakkında neler söyleyebilirsin?



Kenan’la çalışmak hep çok keyifli… Çok zevkli özel bir adam Kenan. Işığı enerjisi çok yüksek. Yaptığım ürünü üzerinde görmekten hep çok keyif aldığım isimlerin başında geliyor. Özellikle parçalı, bol işlemeli vintage, retro detayları olan ürünleri çok sever… Motiflerin, işlemelerin olduğu hikayesi, duygusu yüksek ürünler taşımayı seviyor.

Mercedes Benz Fashion Week, ülkemizdeki üzücü olaylardan dolayı nisan ayına ertelendi. Etkinlikte nasıl bir koleksiyon göreceğiz?



Koleksiyonun bütününde birbirine sarılmış insan figürlerini, dokuma ve baskı teknikleriyle ilmek ilmek işledik. Tüm detaylarda sıkı sıkı sarılan figürleri grafiksel bir dille yorumlayıp, üç boyutlu insan figürleri tasarlayıp koleksiyona enjekte ettim. 70’ler stili yıkamasız, likrasız gramajlı jeanleri bu sezon ilk kez koleksiyonumda göreceksiniz. O size çok tanıdık gelen slim fit Emre Erdemoğlu kalıpları yerini deforme olmuş formlara bıraktı bu sezon. Çok geniş omuzlarla izleyenleri şaşırtacağız….