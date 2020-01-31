Uraz Kaygılaroğlu’nun Eltilerin Savaşı galasındaki stili sosyal medyanın diline düştü

Sefirin Kızı adlı dizi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uraz Kaygılaroğlu, bugün gösterime giren Eltilerin Savaşı filminde de başrolde yer alıyor. Fatih karakterine hayat veren Kaygılaroğlu, dün akşam gerçekleşen filmin galasında stiliyle öne çıktı.

Emre Erdemoğlu’nun Kurşun Asker adlı koleksiyonuna ait bir takım elbise giyen oyuncu, maalesef görünümüyle ‘Şaka mı bu?’ dedirtti. Harlem stilini andıran tarzıyla sosyal medyanın da diline düşen Kaygılaroğlu, keşke bu tasarımı hafif yüksek tabanlı bir spor ayakkabı ile kombinleseymiş. Zira beyaz bez ayakkabı-beyaz çorap kombiniyle oldukça sakil bir görünüm elde etmiş.

Tabii bu gözleri acıtan stile sosyal medya da kayıtsız kalamadı. Sefirin Kızı’nda son derece şık kıyafetlerle karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, ister istemez Gediz karakteriyle kıyaslandı. Çoğunluk ‘Gerçek mi bu? Gediz’den de mi ilham almadın!’ gibi yorumlar yaptı. Bu arada tasarımın orijinalinde belinde de bir sarı kemer bulunuyor. Hiç olmazsa bari onu taksaydı, belki bir parça da olsa göze hitap edebilirdi… Naçizane fikrim; Şayet defilede sergilenmiş bir kıyafet tercih edecekseniz, üzerinde çok fazla oynamalar yapmayın! Bırakın tasarımcı nasıl uygun gördüyse öyle giyin…