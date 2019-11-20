Uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi Emma Coronel Aispuro koleksiyon çıkarıyor

Meksikalı uyuşturucu örgütünün elebaşı El Chapo lakaplı Joaquin Guzman’ın eşi Emma Coronel Aispuro, geçen nisan ayında bir kıyafet markası çıkaracağını açıklamış lakin detay vermemişti…

Eski güzellik kraliçesi olan Aispuro, katıldığı Cartel Crew isimli reality şovunda, çıkaracağı koleksiyon hakkında konuştu. Aispuro, ABD'de VH1 televizyonunda yayınlanan programda, koleksiyona eşinin adını verdiğini ve her şeyi kendinin tasarlayacağını belirtti.

Markasının ismini ‘El Chapo Guzman: JGL' koyduğunu da söyleyen Coronel, nisan ayında yaptığı açıklamada, tasarımcılara kendisiyle çalışmaları için çağrıda bulunmuş, eşi ve kendisinin tarzını korumak olduğunu da belirtmişti.