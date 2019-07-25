Üzerinde ‘Mom jean’, ‘Skinny jean’ yazan tabaklar krize neden oldu

ABD’de mağaza zinciri Macy’s, porsiyonları 'Mom jean', 'Skinny jean' ve 'Favori jean' olarak adlandırdığı porselen tabakları satışa sununca pek çok kişi şikayette bulundu. Tabaklar tepkiler üzerine tüm mağazalardan kaldırıldı...

ABD merkezli Macy’s marketler zinciri, üzerinde ‘Mom jean’, ‘Skinny jean’ ve ‘Favori jean’ yazan porselen tabaklar üretip satışa sundu. Tabakları görenler, yeme bozukluklarını teşvik edeceğini ve kadın bedenine dair olumsuz mesaj verdiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

Tanesi 9.50 dolardan satılan tabaklarda porsiyonlar üç halkayla belirlenmiş görünüyor ve yemeğinizi bu sınırlar içine sığdırmanız öngörülüyor. Pourtions adlı bir firma tarafından tasarlanan tabaklar, gelen şikayetler üzerine, ürünler tüm mağazalardan kaldırıldı.



Tabakların üreticisi Pourtions firmasının yöneticisi Mary Cassidy ise, “Sağlıklı yeme içme kültürünü destekliyoruz. Porsiyon kontrolü gibi önemli bir konuda laubali davranıyor gibi algılandıysak ve birilerini kırdıysak özür dileriz” mesajını verdi.