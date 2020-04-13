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Vakko, 3 milyon maskeyi Sağlık Bakanlığını’na bağışlayacak
Vakko, 3 milyon maskeyi Sağlık Bakanlığını’na bağışlayacak
Vakko, Türkiye’nin Covıd-19 salgını ile devam eden mücadelesinde sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretimine devam ediyor. Marka şimdi de 3 milyon maske üretimine başladı.
Moda 13 Nisan 2020 - 09:22

Ünlü giyim markası Vakko, corona virüsü ile mücadele kapsamında üretim merkezlerinde maske üretip, Sağlık Bakanlığı’na teslim etmişti. Marka şimdi de 3 milyon adet maske üretimine başladı. Tamamen strelize koşullarda üretilen ve paketlenen maskeler, bakanlığa teslim edilecek.

Maske üretimi için son teknolojiler kullanılarak yapılan makineleri Türkiye’ye getirten marka, yeni makinelerin kurulumu bitince üretime geçecek. Yeni makinelerde maskeler, el değmeden dikilerek ve paketlenerek hazırlanacak…

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