Vakko ESMOD Moda Akademisi öğrencilerinden mezuniyet defilesi

Vakko ESMOD Moda Akademisi, mezun öğrencilerin koleksiyonlarının sunulduğu özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Diploma programlarını tamamlayan öğrencilerin tasarımları, ailelerin ve davetlilerin katıldığı defile ile sunuldu.

İlk moda akademisi ESMOD her yıl mezunlarıyla, moda dünyasına yeni ve başarılı yaratıcılar kazandırmaya devam ediyor. Vakko ESMOD, önceki gün İstanbul Emaar AVM’de gerçekleştirdiği defileyle yeni dönem mezunlarının çalışmalarını moda dünyası ile paylaştı.

Teori ve pratiğe dayalı eğitimi ile moda endüstrisine profesyoneller yetiştiren ESMOD'un 3 yıllık diploma programını tamamlayan öğrenciler, her bir parçası ayrı bir hikayeye sahip koleksiyonlarını; aileleri, Vakko yöneticileri ve moda profesyonellerine sergiledi. Mezun öğrencilerin 75 farklı tasarımı davetliler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Vakko'nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, ESMOD Genel Müdürü Christine Walter Bonini, Vakko ESMOD Genel Müdürü Çiğdem Mete Utkan, Emaar Square Mall Genel Müdürü Sadallah Abed gibi üst düzey isimler katıldı.

