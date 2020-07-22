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Valentino, 2020-21 Haute Couture Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı
Valentino, 2020-21 Haute Couture Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı
İtalyan modaevi Valentino, 2020-21 Haute Couture Sonbahar-Kış koleksiyonunu sanatçı Nick Knight ile gerçekleştirdiği enstalasyon ile dün görücüye çıkardı.
Moda 22 Temmuz 2020 - 16:24

Ünlü moda devi Valentino, “The Performance: of Grace and Light, a dialogue between Pierpaolo Piccioli and Nick Knight” adlı bir şovla, 2020-21 Haute Couture Sonbahar Kış koleksiyonunu sundu. Roma’da Cinecitta stüdyolarında gerçekleşen defile, Nick Knight’ın yönettiği bir video aracılığıyla gerçekleşti. Yeni başlangıcın anlatıldığı koleksiyonda temiz bir sayfayı andırmasından dolayı beyaz renk hakimiyet kazanıyor. Koleksiyonda, maddiyat ile maneviyat yer değiştirerek dijital bir diyalog oluşturuldu.

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