Valentino, 2020-21 Haute Couture Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı

Ünlü moda devi Valentino, “The Performance: of Grace and Light, a dialogue between Pierpaolo Piccioli and Nick Knight” adlı bir şovla, 2020-21 Haute Couture Sonbahar Kış koleksiyonunu sundu. Roma’da Cinecitta stüdyolarında gerçekleşen defile, Nick Knight’ın yönettiği bir video aracılığıyla gerçekleşti. Yeni başlangıcın anlatıldığı koleksiyonda temiz bir sayfayı andırmasından dolayı beyaz renk hakimiyet kazanıyor. Koleksiyonda, maddiyat ile maneviyat yer değiştirerek dijital bir diyalog oluşturuldu.