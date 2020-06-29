Valentino, hem fiziksel hem de dijital olarak couture gösterisi yapacak

Valentino, Sonbahar/Kış 2020 couture koleksiyonunu hem fiziksel hem de dijital unsurlara sahip olacak özel bir şovla sunmayı planladığını açıkladı. Valentino’nun yaratıcı yönetmeni iki randevu belirledi. 8 Temmuz saat 18.00’da koleksiyonunun ilham kaynaklarını açıklayacak olan marka, 21 Temmuz’da ise Roma’daki Cinecittà Studios’ta İtalya merkezli moda eleştirmenleri eşliğinde canlı bir performans sergileyecek. “Dijital ve gerçek dünyayı birleştirecek” olan canlı şov, sanatçı Nick Knight ile birlikte çalışan yaratıcı yönetmen Pierpaolo Piccioli tarafından tasarlandı.

Markadan yapılan açıklamada “Canlı performans insan ve dijital dokunuşu bir araya getirecek ve hiçbirinin öncülük etmeyeceği bir diyalog oluşturacak. Hiçbir dijital etki insanın yerini tutamaz. Sonuç, couture’nin iç değerlerinin ifadesi olacaktır: yaratıcılık, hayal gücü ve duygu” denildi.

