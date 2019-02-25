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Vanity Fair partisine dekolteler damga vurdu
Vanity Fair partisine dekolteler damga vurdu
91. Oscar Ödülleri'nin hemen ardından düzenlenen Vanity Fair partisine adeta ünlü yağdı. Oscar töreninde her ne kadar dekolte öne çıkmasa da, partide tercih edilen dekolteler 'Oscar bitti dekolteler ortaya çıktı' dedirtti...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 25 Şubat 2019 - 11:47

91. Oscar Ödül Töreni, hiçbir sansasyona mahal vermeden sona erdi. Hemen ardından düzenlenen Vanity Fair after partisi ise günün en çok konuşulan konusu oldu…

Adriana Lima

Törene davet edilmeyen ama partide boy gösteren pek çok ünlü sima, tercih ettikleri kıyafetlerle dikkat çekti. Dekoltenin ve seksi kıyafetlerin göze çarptığı gecede, Rita Ora, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Miley Cyrus ve Zoe Kravitz cesur stilleriyle öne çıktı.

Rita Ora

Adriana Lima blazer elbisesi, saçı ve makyajıyla kusursuz görünüyordu… Heidi Klum, Amy Adams, Jennifer Lopez, Michelle Rodriguez, Priyanka Chopra ve Rosie Huntington gecenin şık kadınları arasında yer aldı.

Jennifer Lopez

Oscar töreninde sırt dekoltesinin dışında aşırıya kaçan bir dekoltenin öne çıkmaması, partide ise rahatlamış görünün dünyaca ünlü yıldızların bol bol dekolte tercih etmesi ise Oscar bitti, dekolteler ortaya çıktı’ dedirtti… İşte partinin şık ve seksi kadınları…

Amy Adams

Emilia Clarke

Heidi Klum

Karolina Kurkova

Kate Backinsale

Kendall Jenner

Lily Collins

Michelle Rodriguez

Miley Cyrus

Naomi Campbell

Natalie Portman

Paris Jackson

Priyanka Chopra

Rosie Huntington

Serena Williams

Sophie Turner

Vanessa Hudgens

Zoe Kravitz

Son güncelleme: 13:21 - 25.02.2019
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