Vanity Fair partisine dekolteler damga vurdu

91. Oscar Ödülleri'nin hemen ardından düzenlenen Vanity Fair partisine adeta ünlü yağdı. Oscar töreninde her ne kadar dekolte öne çıkmasa da, partide tercih edilen dekolteler 'Oscar bitti dekolteler ortaya çıktı' dedirtti...

91. Oscar Ödül Töreni, hiçbir sansasyona mahal vermeden sona erdi. Hemen ardından düzenlenen Vanity Fair after partisi ise günün en çok konuşulan konusu oldu…

Törene davet edilmeyen ama partide boy gösteren pek çok ünlü sima, tercih ettikleri kıyafetlerle dikkat çekti. Dekoltenin ve seksi kıyafetlerin göze çarptığı gecede, Rita Ora, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Miley Cyrus ve Zoe Kravitz cesur stilleriyle öne çıktı.

Adriana Lima blazer elbisesi, saçı ve makyajıyla kusursuz görünüyordu… Heidi Klum, Amy Adams, Jennifer Lopez, Michelle Rodriguez, Priyanka Chopra ve Rosie Huntington gecenin şık kadınları arasında yer aldı.

Oscar töreninde sırt dekoltesinin dışında aşırıya kaçan bir dekoltenin öne çıkmaması, partide ise rahatlamış görünün dünyaca ünlü yıldızların bol bol dekolte tercih etmesi ise Oscar bitti, dekolteler ortaya çıktı’ dedirtti… İşte partinin şık ve seksi kadınları…