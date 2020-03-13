Vegan Moda Haftası corona virüs salgınına rağmen devam kararı aldı

Los Angeles, moda başkentlerinden biri olmasa da, moda konusunda yenilik açısından hep ilk adımı atan şehirlerden biri. Örneğin kürk satış ve üretimini tamamen yasaklayan ilk şehir… LA, geçen yıl da dünyanın ilk Vegan Moda Haftası'na ev sahipliği yaptı.



Etkinlik, geçen yıl verdiği mesajlar ve sürdürülebilirlik anlamında en iyi etkileşim alan moda haftalarından biriydi. İlk kez yapılmasına rağmen bu kadar talep görünce, ikinci kez yeniden nisan ayında düzenlenecek. Ne var ki şu an dünya bir krizde… Önce hayvan sömürüleri, Avustralya yangını, Amazon orman yangını, iklim değişikliği ve corona virüsü derken, bir çok etkinlik, spor karşılaşmaları, festivaller iptal olurken, okullar tatil edilirken, MET Gala gibi Los Angeles Vegan Moda Haftası da devam kararı aldı.

Moda haftası, virüse rağmen devam kararı alsa da, gelecek konukların sağlıklarını da düşündü… Katılımcıların sağlığını korumak için için tüm önlemleri aldığını bildirdi…