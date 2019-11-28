Versace, Fashion Nova markasına dava açıyor

Ünlü moda devi Versace, Jennifer Lopez'in 2000 yılında giyerek meşhur ettiği ve ikonik bir parça haline gelen yeşil elbiseyi taklit eden Fashion Nova markasına dava açıyor.

Jennifer Lopez’in 2000 yılında Grammy Ödülleri’nde giydiği, çiçek desenli, bacak ve derin göğüs dekolteli Versace elbise, günümüzde ikonik bir parça haline geldi. Hatta ünlü şarkıcı, 19 yıl aradan sonra ilk kez eylül ayında Milano Moda Haftası'nda giyerek podyumda yürümüştü. Bu çok konuşulan elbiseyi, Fashion Nova markası da taklit etti ve yeni koleksiyonuna ekledi.

Nova markası en ünlü markaların tasarımlarını taklit eden bir marka. Hatırlarsanız daha önce de Kim Kardashian bu markaya dava açmış ve kazanmıştı. Şimdi de ünlü İtalyan moda evi Versace, elbiseyi taklit etmekle suçlayarak markaya dava açtı. Moda devi, Fashion Nova'yı ticari marka ihlali, telif hakkı ihlali ve ticari kıyafet ihlaliyle suçluyor ve maddi tazminat talep ediyor.

Dava dosyasına göre Versace, Fashion Nova'yı ‘En ünlü ve tanınan tasarımlarının, markasının, sembollerinin ve diğer korunan unsurlarının kasıtlı olarak taklit ve imitasyonlarını satmakla’ suçladı. Dava dosyasında ayrıca, “Fashion Nova'nın, Versace'nin popülaritesini kasıtlı bir çaba ile kendi çıkarı için kullandığı ve Versace markasının saygınlığını ve iş itibarını sömürdüğü” ifadelerine yer verildi.

Versace'nin hukuk takımı tarafından mahkemeye sunulan dosyada, “Versace, Fashion Nova'nın dünyaca ünlü başka bir tasarımcıya ait eserleri kopyalamaya yönelik en son utanmaz girişimine son vermeye çalışıyor” denildi.