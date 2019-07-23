Versace, Jennifer Lopez’in 50’nci yaş günü için özel tasarım ayakkabı çıkardı

Dünyaca ünlü star Jennifer Lopez’in 2000 yılında Grammy Ödülleri’nde giydiği o muhteşem Versace elbiseyi hatırlıyor musunuz? Çiçek desenli, derin göğüs ve bacak dekolteli tasarım, 19 yıl içinde pek çok kişiye ve kuruma ilham oldu.

Aslında bu elbiseyi ilk olarak 1999 yılında düzenlenen MET Gala Donatella Versace giydi. Bir yıl sonra Jennifer Lopez yine bir ödül töreni için bu elbiseyi tercih etti. 14 yıl sonra ise Spice Girls grubundan Geri Halliwell 2014’te NRJ Müzik Ödülleri’nde ikonikleşmiş elbiseyi giydi. Ne var ki hiçbiri Jennifer kadar gündemde olamadı. Kaldı ki o dönem ne Facebook, ne Instagram vardı… İnsanlar bu elbise hakkında bilgi sahibi olabilmek için sadece Google’ı kullanarak arama yapabildi. Zaten denilene göre Google’ın ‘Görseller’ kategorisi de bu şekilde ortaya çıkmış.

Google yazılım mühendisi Eric Schmidt o dönemi şöyle anlatmış “İnternet kullanıcılarının bu aramanın sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin değildik. Elbisenin hikayesini mi arıyorlardı yoksa sadece fotoğrafını mı? Internette bir şeyin bu kadar çok aratılması, ilk kez karşılaştığımız bir fenomendi. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Özetle, J.Lo o elbiseyi giydi ve Google görselleri doğdu.” İşte bu dünyanın en çok konuştuğu elbisenin ayakkabısı, yine Versace tarafından, Jennifer Lopez’in 50’nci yaş gününe özel tasarlandı. O yıl dünyaya damga vuran elbisenin ayakkabısı 1075 dolardan yani yaklaşık olarak 6300 TL’den satışa çıktı.

