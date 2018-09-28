Versace’nin satışı bakanları da ayağa kaldırdı

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Fendi, Valentino, Marni, Versace, Gianfranco Ferre, Salvatore Ferragamo, Armani, Prada, Dolce & Gabbana, Bvulgari, Diesel, Emilio Pucci, Giambatista Valli, Gucci, Miu Miu, Moschino, Roberto Cavalli, Pierre Cardin… Bu saydığımız tüm markalar İtalyan ve hepsi moda dünyasının devleri arasında yer alıyor… Ne var ki saydıklarımızın bir kısmı, pazarda yeteri kadar kar elde edemediği için satılmak ya da halka açılmak zorunda kaldı…

İşler kötüye gitmeye başlayınca da, İtalyan moda markaları yatırımcıların yakın markajına girmeye başladı. Örneğin Marni, Only The Brave markasına satılırken, yaklaşık 7 yıl önce Katarlı yatırımcılar Valentino’yu satın aldı… Bunun gibi Gianfranco Ferre, ünlü mücevher markası Pomellato, yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan porselen üreticisi Richard Ginori, Gucci, Bvlgari ve Fendi de geçmişte satışı gerçekleşen İtalyan markalarından…

Prada iflasın eşiğinde. Bir dönem Hollywood yıldızları Marilyn Monroe ve Sophia Loren gibi isimlerin ayakkabı markası olan Salvatore Ferragamo zor günler geçiriyor. Bugün olmasa bile yakında bu iki devin de satışa çıkacağı konuşuluyor… Geçtiğimiz gün ise dünyaca ünlü İtalyan markası Versace, ABD’li moda devi Michael Kors’a 2 milyar dolara satıldı… Artık ‘Made in Italy’ git gide değer kaybetmeye başladı…

Çünkü İtalya'da mart başında yapılan seçimlerden sonra tek başına iktidar çıkmamış ve ülke siyasi bir krizin içine düşmüştü. Daha önce IMF Türkiye Masası Şefi olarak da görev yapan ekonomist Carlo Cottarelli'nin kurması planlanan teknokrat hükümeti de destek bulamayınca siyasi kriz derinleşerek ülke ekonomik bir krizin içine girmişti. Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi olan G-7 ülkeleri içinde yer alan İtalya'nın eurodan çıkacağı konuşulmaya başladı. Kriz nedeniyle ülkede gayrimenkuller de dahil olmak üzere birçok ekonomik varlık değer kaybetti.

Bunlar arasında kuşkusuz marka olmuş şirketler de bulunuyor. Ancak vizyoner kurucularının ölmesinin ardından, şirketi yönetecek yeni isimlerin bulunamaması marka şirketlerin bir başka handikabı olarak gösteriliyor. Bu durum ekonomik krizle birleşince şirketlerin el değiştirmesi de kaçınılmaz oluyor.

Versace’nin satışı ise İtalyanlar için bardağı taşıran son damlaydı… Çünkü ellerindeki büyük markalar bir bir yurtdışına satılıyordu ve bu durum sosyal medyanın dışında hükümette de geniş yer buldu. Siyaset ve iş çevreleri, hayal kırıklığına uğradıklarını belirten açıklamalarda bulundu. Hatta İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, “İtalya’nın en iyi moda, gıda, teknoloji markalarının yurt dışına satılmasından bıktım” dedi.

Moda sektörü işçilerinin de bağlı olduğu Femca-Cisl sendikası “Sanayi politikalarının eksikliği nedeniyle ekonomimizin gözbebekleri yurt dışına gidiyor” yorumunda bulundu. İtalyan basını satışı gerçekleşen İtalyan markalarının listesinin ne kadar uzadığına değindi…

Versace’nin satışı sonrası sosyal medya da Donatella Versace’ye yüklendi. “Neden Donatella? İtalya’nın bir parçası daha gidiyor”, “Kors’un satın alması Versace’nin cazibesini düşürür. Michael Kors lüks olabilir ama Versace şıklık ve yüksek sınıftır” diyenler dışında ağabeyi Gianni Versace’nin mirasına sahip çıkamadığı için eleştirenler de oldu: “Neden aile mirasını satıyorsun? Gianni ne isterdi, onu düşün Donatella…”

İşler bu noktaya gelince Donatella Versace’de de açıklama gecikmedi: “Bu adımla Versace tam potansiyelini yakalayabilecektir” diyen tasarımcı, Versace’nin moda evinden ayrılmayacağını, Versace CEO’su Jonathan Akeroyd’un görevinde kalacağını ve kendisinin de şirketin yaratıcı vizyonunu yönetmeye devam edeceğini belirtti…